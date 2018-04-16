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Нико Росберг: «Хэмилтон сейчас не в форме, но у него бывает»
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Нико Росберг: «Хэмилтон сейчас не в форме, но у него бывает» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: F1News.ru
Бывший напарник Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу» Нико Росберг отметил, что британец, скорее всего, еще не набрал оптимальную форму. После трех уик-эндов Хэмилтон занимает вторую строчку в личном зачете, отставая от лидера Себастьяна Феттеля на 9 очков.
— Сейчас Льюис не в форме, но у него бывают такие периоды, — заявил в эфире немецкого RTL Росберг. — Если он не уверен в себе, то начинает думать и допускает ошибки. Интересно посмотреть, в какой форме он окажется на этапе в Баку.
Отметим, что за три гонки Хэмилтон ни разу не поднялся на первую ступень пьедестала. В Австралии он был вторым, в Бахрейне третьим, а в Китае лишь четвертым. Следующий этап «Гран-при Азербайджана» пройдет 27-29 апреля.
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