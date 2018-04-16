Нико Росберг: «Хэмилтон сейчас не в форме, но у него бывает»

— Сейчас Льюис не в форме, но у него бывают такие периоды, — заявил в эфире немецкого RTL Росберг. — Если он не уверен в себе, то начинает думать и допускает ошибки. Интересно посмотреть, в какой форме он окажется на этапе в Баку.

Отметим, что за три гонки Хэмилтон ни разу не поднялся на первую ступень пьедестала. В Австралии он был вторым, в Бахрейне третьим, а в Китае лишь четвертым. Следующий этап «Гран-при Азербайджана» пройдет 27-29 апреля.