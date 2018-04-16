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Ферстаппен: я очень зол на себя
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Ферстаппен: я очень зол на себя 

Чемпионат.com 1 час назад
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своих ощущениях после аварии с Себастьяном Феттелем на Гран-при Китая, за которую голландский пилот получил штраф в 10 секунд на финише и два штрафных балла. Ферстаппен закончил гонку только на пятом месте, в то время, как его напарник Даниэль Риккардо одержал победу.
«Я очень зол на себя, как я мог совершить что-то подобное? Мне нужно всё проанализировать, потому что я пока не совсем понимаю произошедшее. Я никогда не испытывал подобных чувств ранее, это очень плохо», — приводит слова Макса Ферстаппена Autobahn.
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