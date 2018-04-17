Ещё
Нико Росберг: «За три гонки Ферстаппен фактически разбил машину пять раз»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нико Росберг: «За три гонки Ферстаппен фактически разбил машину пять раз» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену нужно вести себя спокойнее на трассе. В последней гонке в Китае он спровоцировал столкновение с Себастьяном Феттелем, а за неделю до того поучаствовал в аварии с Льюисом Хэмилтоном, также у него случались инциденты в квалификации.
— Так поступать нельзя, — цитирует Sky Sports Росберга. — Он должен задать себе некоторые вопросы. В нынешнем сезоне прошло всего три гонки, а он разбивал машину фактически пять раз. В какой-то момент нужно успокоиться.
Спорт-Экспресс: последние новости
Кристиан Хорнер: "Зачем Риккьярдо куда-то уходить? Вы видели "Феррари" в Китае?" Валттери Боттас: "Нам не удалось так сработать с шинами, как "Феррари" Хэмилтон и Ферстаппен пожали друг другу руки после инцидента в Бахрейне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке3
Украинские футболистки передрались на поле
Украинец Усик отказался проводить бой в России39
Полиция поместила под защиту арбитра Оливера
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ191
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение