Нико Росберг: «За три гонки Ферстаппен фактически разбил машину пять раз»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что пилоту «Ред Булла» Максу Ферстаппену нужно вести себя спокойнее на трассе. В последней гонке в Китае он спровоцировал столкновение с Себастьяном Феттелем, а за неделю до того поучаствовал в аварии с Льюисом Хэмилтоном , также у него случались инциденты в квалификации.

— Так поступать нельзя, — цитирует Sky Sports Росберга. — Он должен задать себе некоторые вопросы. В нынешнем сезоне прошло всего три гонки, а он разбивал машину фактически пять раз. В какой-то момент нужно успокоиться.