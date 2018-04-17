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Кристиан Хорнер: «Зачем Риккьярдо куда-то уходить? Вы видели „Феррари“ в Китае?»
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Кристиан Хорнер: «Зачем Риккьярдо куда-то уходить? Вы видели „Феррари“ в Китае?» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер считает, что Даниэлю Риккьярдо лучше остаться в его команде. Он намекнул, что переход в "Феррари" не принесет пользы австралийцу.
— Вы видели гонку Райкконена в Китае? Знаете, я совершенно не понял стратегии «Феррари», — цитирует F1i Хорнера. — Объяснить это можно только желанием пожертвовать Кими ради пользы для Феттеля.
У нас Риккьярдо всем должен быть доволен, я думаю. Если мы ему дадим хорошую машину, зачем ему куда-то уходить? Он уже давно показывает отличный уровень в нашей команде. У него отличный баланс опыта и скорости. Он принимает безупречные решения при обгонах.
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