Кристиан Хорнер: «Зачем Риккьярдо куда-то уходить? Вы видели „Феррари“ в Китае?»

— Вы видели гонку Райкконена в Китае? Знаете, я совершенно не понял стратегии «Феррари», — цитирует F1i Хорнера. — Объяснить это можно только желанием пожертвовать Кими ради пользы для Феттеля.

У нас Риккьярдо всем должен быть доволен, я думаю. Если мы ему дадим хорошую машину, зачем ему куда-то уходить? Он уже давно показывает отличный уровень в нашей команде. У него отличный баланс опыта и скорости. Он принимает безупречные решения при обгонах.