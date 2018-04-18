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Йос Ферстаппен: «Макс иногда должен лучше думать»
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Йос Ферстаппен: «Макс иногда должен лучше думать» 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Фото: Motorsport.com
Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена и бывший гонщик «Формулы-1», признал, что его сын допустил ошибку в гонке «Гран-при Китая». Голландец спровоцировал столкновение с "Феррари" Себастьяна Феттеля, попытавшись совершить обгон.
— Макс не смог опередить Феттеля и допустил ошибку. В некоторых обстоятельствах он просто должен лучше подумать, — цитирует Ziggo Sport Ферстаппена-старшего. — Я не хочу, чтобы он менял стиль пилотирования, поскольку он совершает обгоны и делает это отлично. А все мы именно это и хотим видеть. Но не хочется, чтобы он был вовлечен в такие столкновения. Он должен научиться контролировать себя. Мы все с ним обсудим, проанализируем произошедшее. Он прекрасно знает, что такого быть не должно. Сержусь ли я на него? Злость тут не подходит. Я разочарован, конечно, но ему еще тяжелее.
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