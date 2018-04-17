Чарли Уайтинг — Феттелю: «Появление машины безопасности всегда кому-то шло на пользу, а кому-то вредило»

Гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг ответил на претензии пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля после «Гран-при Китая». Немец был возмущен поздним выездом на трассу машины безопасности после столкновения двух «Торо Россо», из-за чего Феттель не смог заехать в боксы для смены стратегии в отличие от ряда конкурентов.

— Когда мы принимаем решение о выезде машины безопасности, то ориентируемся в первую очередь на специфические параметры, которые позволяют минимизировать риски. Мы не обращаем внимания на то, кому из пилотов это будет выгодно, а кому — нет, — цитирует F1i Уайтинга. — Мы ждали приемлемого пробела в трафике, поскольку обломки были разбросаны по большому участку трассы. Я хотел подождать, чтобы машина безопасности выехала без трафика, а маршалы успели выйти и убрать обломки.

Для меня загадка, почему вдруг на это обратили внимание. Три года уже есть виртуальная машина безопасности, а классической уже более 20 лет. И всегда ее появление кому-то идет на пользу, а кому-то вредит. Если мы будем это учитывать, то займемся пустой тратой времени. Это не наша работа.