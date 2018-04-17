Тото Вольфф: «Правильнее было бы совершить пит-стоп в режиме машины безопасности»

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что команда допустила ошибку с выбором стратегии в гонке «Гран-при Китая». По его словам, следовало бы совершить пит-стоп во время появления машины безопасности на трассе, как это сделали гонщики «Ред Булла».

— Когда появилась машина безопасности, мы подумали, что важнее оставаться на своих позициях, — цитирует F1i Вольффа. — На первом отрезке обгонов серьезных не было. Хэмилтон работал на «медиуме», до финиша оставалось десять кругов. Наши компьютерные модели предсказывали, что «медиум» может отработать хорошо до самого конца, а переход на мягкие составы не даст такого преимущества. Но реальность оказалась другой. Мягкие шины дали гораздо больше преимущества, чем мы думали. Конечно, правильно было бы совершить остановку для смены резины.