Ещё
Эрик Булье: «Макларен» отстает от «Рено» и «Ред Булла», и это факт"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эрик Булье: «Макларен» отстает от «Рено» и «Ред Булла», и это факт" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: f1-world.ru
Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье считает, что команде нужно пересмотреть свои цели на сезон. Ранее она планировала стать лучшей среди тех, кто использует двигатели "Рено".
— Машина не соответствует решению тех задач, которые мы перед собой ставили, — цитирует F1i Булье. — Это означает, что цель неправильно поставлена, нам нужно ее пересмотреть. Баланс машины хорош, серьезных недостатков нет. Нам просто нужно сделать ее чуть быстрее как в поворотах, так и на прямых. Мы не можем оправдываться, потому что у нас такой же двигатель, как у «Рено» и «Ред Булла». Но «Макларен» отстает от них, и это факт. Нужно понять, почему не хватает производительности в квалификации, почему мы отстаем от других машин с моторами «Рено».
Спорт-Экспресс: последние новости
Бывший пилот "Феррари" примет участие в спортивной конференции Нико Росберг: "Хэмилтон сейчас не в форме, но у него бывает" Макс Ферстаппен: "Столкновение с Феттелем - моя вина"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
WADA решило «добить» Россию96
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение