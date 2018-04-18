Эрик Булье: «Макларен» отстает от «Рено» и «Ред Булла», и это факт"

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье считает, что команде нужно пересмотреть свои цели на сезон. Ранее она планировала стать лучшей среди тех, кто использует двигатели "Рено"

— Машина не соответствует решению тех задач, которые мы перед собой ставили, — цитирует F1i Булье. — Это означает, что цель неправильно поставлена, нам нужно ее пересмотреть. Баланс машины хорош, серьезных недостатков нет. Нам просто нужно сделать ее чуть быстрее как в поворотах, так и на прямых. Мы не можем оправдываться, потому что у нас такой же двигатель, как у «Рено» и «Ред Булла». Но «Макларен» отстает от них, и это факт. Нужно понять, почему не хватает производительности в квалификации, почему мы отстаем от других машин с моторами «Рено».