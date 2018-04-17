«Пирелли» представила выбор шин пилотами на Гран-при Азербайджана

С 27 по 29 апреля в Баку (Азербайджан) состоится четвёртый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона-2018. Менее чем за две недели до Гран-при поставщик шин «Пирелли» представила выбор резины пилотами на уик-энд в Баку.

Доминирующим в предпочтении пилотов стал состав «ультрасофт». По 10 таких комплектов выбрали пилоты «Феррари» . По 9 — гонщики «Мерседеса». Сергей Сироткин , выступающий за «Уильямс», выбрал на этап в Баку 8 комплектов «ультрасофта», 3 «суперсофта» и 2 «софта».

Полный список можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».