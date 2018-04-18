Экстрём проведёт прощальную гонку DTM в Хоккенхайме

Шведский гонщик «Ауди» Маттиас Экстрём , который объявил об уходе из немецкой кузовной серии DTM, где за время выступлений завоевал два чемпионских титула, проведёт прощальную гонку на первом этапе 2018 года в Хоккенхайме. Напомним, в 2018 году пилот будет выступать только в чемпионате мира по ралли-кроссу.

Для Экстрёма команда «Ауди» выставит седьмое купе Audi RS 5 DTM, для чего коллективу пришлось получать отдельное разрешение от организаторов серии. Маттиас поедет за Audi Sport Team Abt Sportsline на автомобиле в особой ливрее, но со спонсорскими цветами «Ред Булл».

Посмотреть фото можно на странице «Ауди Спорт» в «Твиттере».