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Экстрём проведёт прощальную гонку DTM в Хоккенхайме
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Экстрём проведёт прощальную гонку DTM в Хоккенхайме 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Шведский гонщик «Ауди» Маттиас Экстрём, который объявил об уходе из немецкой кузовной серии DTM, где за время выступлений завоевал два чемпионских титула, проведёт прощальную гонку на первом этапе 2018 года в Хоккенхайме. Напомним, в 2018 году пилот будет выступать только в чемпионате мира по ралли-кроссу.
Для Экстрёма команда «Ауди» выставит седьмое купе Audi RS 5 DTM, для чего коллективу пришлось получать отдельное разрешение от организаторов серии. Маттиас поедет за Audi Sport Team Abt Sportsline на автомобиле в особой ливрее, но со спонсорскими цветами «Ред Булл».
Посмотреть фото можно на странице «Ауди Спорт» в «Твиттере».
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