Ещё
Сверхбыстрый гоночный Mercedes Ники Лауды решено продать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сверхбыстрый гоночный Mercedes Ники Лауды решено продать 

Car.ru 17 часов назад
Фото: Car.ru
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16s, использовавшийся Ники Лаудой во время Race of Champions 1984 года, появился в числе продаваемых Jan B. Lühn автомобилей.
Это самый «Мерседес», управляемый когда-то самим Лаудой, находится в идеальном состоянии; всё ещё нося оригинальную ливрею и имея очень небольшое количеством пройденных километров за свою жизнь. Интерьер также хорошо сохранился, остались на месте и специально установленные гоночные сиденья.
190 E 2.3-16s оснащён 2,3-литровым двигателем в 185 л.с. Седан способен разгоняться с нуля до 100 км/ч за 7,3 секунды. Максимальная скорость составляет 230 километров в час. Помимо установки «ковшей», о чём мы сказали выше, машина для Лауды получила каркас безопасности, увеличенный по объёму топливный бак, дифференциал повышенного трения, амортизаторы более жёсткие.
За столь прекрасный аппарат хотят выручить от 100 000 до 200 000 фунтов стерлингов. Отметим, что та самая гонка чемпионов, для которой и готовился автомобиль, проводилась в честь открытия формульной части Нюрбургринга. Мероприятие собрало массу звёзд мира автоспорта. В числе участников был даже величайший Айртон Сенна.
Car.ru: последние новости
Формула-1: в Китае сенсационно победил Даниэль Риккардо Восточная сказка: Феттель «разбил» Mercedes на Гран-При Бахрейна Mercedes стала очередной «конюшней», показавшей болид для F1 2017
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме1
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним118
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»14
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение