Сверхбыстрый гоночный Mercedes Ники Лауды решено продать

Mercedes-Benz 190 E 2.3-16s, использовавшийся Ники Лаудой во время Race of Champions 1984 года, появился в числе продаваемых Jan B. Lühn автомобилей.

Это самый «Мерседес», управляемый когда-то самим Лаудой, находится в идеальном состоянии; всё ещё нося оригинальную ливрею и имея очень небольшое количеством пройденных километров за свою жизнь. Интерьер также хорошо сохранился, остались на месте и специально установленные гоночные сиденья.

190 E 2.3-16s оснащён 2,3-литровым двигателем в 185 л.с. Седан способен разгоняться с нуля до 100 км/ч за 7,3 секунды. Максимальная скорость составляет 230 километров в час. Помимо установки «ковшей», о чём мы сказали выше, машина для Лауды получила каркас безопасности, увеличенный по объёму топливный бак, дифференциал повышенного трения, амортизаторы более жёсткие.

За столь прекрасный аппарат хотят выручить от 100 000 до 200 000 фунтов стерлингов. Отметим, что та самая гонка чемпионов, для которой и готовился автомобиль, проводилась в честь открытия формульной части Нюрбургринга. Мероприятие собрало массу звёзд мира автоспорта. В числе участников был даже величайший Айртон Сенна.