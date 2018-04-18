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Команда «Уильямс» может закрыться, если в «Формуле-1» не введут потолок бюджетов
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Команда «Уильямс» может закрыться, если в «Формуле-1» не введут потолок бюджетов 

RT на русском 36 минут назад
Фото: autosport.com.ru
Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что команда может прекратить своё существование, если руководство «Формулы-1» не введёт потолок бюджетов.
«Если мы не сделаем этого, то «Уильямс» закроется — вся компания. Я была настроена очень позитивна по поводу лимита, но есть люди, которые относятся к нему очень негативно», — приводит слова Уильямс Racefans.
Она также заявила, что потолок бюджетов будет положительно воспринят внутри команды.
«Конечно, некоторым командам будет трудно проводить реструктуризацию. И, конечно, мысль о том, что кто-то может потерять свою работу, не может нами приветствоваться. Больно говорить, но иногда нужно думать о более глобальной картине ради блага спорта», — добавила Уильямс.
Ранее российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.
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