Команда «Уильямс» может закрыться, если в «Формуле-1» не введут потолок бюджетов

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что команда может прекратить своё существование, если руководство «Формулы-1» не введёт потолок бюджетов.

«Если мы не сделаем этого, то «Уильямс» закроется — вся компания. Я была настроена очень позитивна по поводу лимита, но есть люди, которые относятся к нему очень негативно», — приводит слова Уильямс Racefans.

Она также заявила, что потолок бюджетов будет положительно воспринят внутри команды.

«Конечно, некоторым командам будет трудно проводить реструктуризацию. И, конечно, мысль о том, что кто-то может потерять свою работу, не может нами приветствоваться. Больно говорить, но иногда нужно думать о более глобальной картине ради блага спорта», — добавила Уильямс.