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Российский пилот «Формулы-1» Сироткин может остаться без команды
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Российский пилот «Формулы-1» Сироткин может остаться без команды 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс сообщила, что компания может закрыться, если в «Формуле-1» не появится потолок бюджетов, сообщает "Советский спорт".
"Если мы не сделаем этого, то «Уильямс» закроется — вся компания. Я была настроена очень позитивно по поводу лимита, но есть люди, которые относятся к нему очень негативно", — цитирует Уильямс Racefans.
Она отметила, что потолок бюджетов будет правильно воспринят членами команды.
"Конечно, некоторым командам будет трудно проводить реструктуризацию. И конечно, мысль о том, что кто-то может потерять свою работу, не может нами приветствоваться. Больно говорить, но иногда нужно думать о более глобальной картине ради блага спорта", — сказала Уильямс.
Ранее Сироткин назвал сложной гонку в рамках Гран-при Китая.
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 Ещё 2 источника 
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