Российский пилот «Формулы-1» Сироткин может остаться без команды

"Если мы не сделаем этого, то «Уильямс» закроется — вся компания. Я была настроена очень позитивно по поводу лимита, но есть люди, которые относятся к нему очень негативно", — цитирует Уильямс Racefans.

Она отметила, что потолок бюджетов будет правильно воспринят членами команды.

"Конечно, некоторым командам будет трудно проводить реструктуризацию. И конечно, мысль о том, что кто-то может потерять свою работу, не может нами приветствоваться. Больно говорить, но иногда нужно думать о более глобальной картине ради блага спорта", — сказала Уильямс.

Ранее Сироткин назвал сложной гонку в рамках Гран-при Китая.