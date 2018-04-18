Гонщик Карякин пригласил победителя ралли «Дакар» Касале на ЧМ-2018 в Россию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. / ТАСС /. Российский гонщик Сергей Карякин пригласил победителя ралли-марафона «Дакар» 2018 года в классе квадроциклов чилийца Игнасио Касале в Россию на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом Карякин сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Мы с Касале активно общаемся насчет того, чтобы он приехал на чемпионат мира по футболу. Я, будучи послом чемпионата мира, конечно, позвал Игнасио в Екатеринбург, чтобы он приехал погостить. Сейчас мы заканчиваем определенные формальности, и я думаю, у нас все получится", — сказал Карякин.

В 2018 году 30-летний Касале второй раз в карьере выиграл ралли «Дакар» в зачете квадроциклов. Ранее он стал победителем ралли-рейда в 2014 году.

Карякин, победивший на ралли «Дакар» в зачете квадроциклов в 2017 году, не смог защитить титул в этом году. На пятом этапе россиянин, выступавший на «Ямахе», упал и сломал руку, в связи с чем досрочно завершил выступление на «Дакаре».

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — команды Франции и Перу, 24 июня — сборные Японии и Сенегала, 27 июня — команды Мексики и Швеции.