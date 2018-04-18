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Итальянский СМИ раскритиковали «Феррари» за то, что команда ставит Райкконена на второй план
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Итальянский СМИ раскритиковали «Феррари» за то, что команда ставит Райкконена на второй план 

RT на русском 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport после Гран-при Китая обвинило «Феррари» за то, что команда пожертвовала гонкой Кими Райкконена, чтобы позволить Себастьяну Феттелю приблизиться на расстояние атаки к гонщику «Мерседес» Валттери Боттасу.
«В течение многих лет мы критиковали Райкконена за низкую мотивацию, но в начале 2018 года он демонстрирует другой дух и заставляет нас вспоминать в нём чемпиона. «Феррари» тоже должна была это заметить. Вместо этого Кими получает невыгодную стратегию. Видно, что команда считает его просто ассистентом Феттеля. Это ошибка, которая не может не повлиять на моральный дух Кими и его скорость», — говорится в статье Пино Аллиеви.
Во время Гран-при Китая «Мерседес» тактически переиграл «Феррари», зазвав своих пилотов на пит-стоп раньше. Итальянская команда провела замену шин на болиде Феттеля позже соперников, что позволило Боттасу его опередить. Лидировавший в тот момент Райкконен ещё не останавливался и команда продержала его на трассе на уже изношенных шинах до того момента как Феттель смог приблизится к Боттасу на расстоянии атаки. Финн после своего пит-стопа вернулся на шестом месте, но благодаря инцидентам на трассе ему удалось финишировать на третьем месте.
Ранее сообщалось, что «Уильямс» может прекратить своё существоание, если в «Формуле-1» не введут потолок бюджетов.
RT на русском: последние новости
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