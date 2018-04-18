Карлос Сайнс: «Мне нравится выступать в „Рено“, потому что мы движемся вперед»

Пилот "Рено" Карлос Сайнс заявил, что его будущее может быть связано как с французской командой, так и с конюшнями, которыми владеет концерн «Ред Булл» — «Торо Россо» и «Ред Булл рэйсинг». В 2017-м году испанец перешел в «Рено» из «Торо Россо», и согласно контракту, в 2019-м он может вернуться в одну из команд, если потребуются его услуги.

Такой исход возможен, поскольку у пилота «Ред Булла» Даниэля Риккьярдо в конце сезона истекает контракт, и им интересуются "Феррари" и «Мерседес».

— Определенно мое будущее может быть связано с «Рено», я готов к тому, что это произойдет, — приводит Sky Sports слова Сайнса. — Мне нравится выступать в этой команде, в том числе и потому, что мы движемся вперед. Команда получает необходимые инвестиции, а все механики и инженеры чувствуют атмосферу постоянного прогресса.

На данный момент Сайнс идет на 12-м месте в личном зачете с 3-я набранными очками.