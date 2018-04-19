Даниил Квят в «Феррари»: работа на симуляторе, шинные тесты

Второй российский гонщик Формулы-1 наконец-то сядет за руль «Феррари» . А что он делал до этого?

В январе 2018 года Даниил Квят стал гонщиком по развитию «Феррари», но информации о работе россиянина и его дальнейших планах практически нет. Расставшись с «Торо Россо» и статусом боевого гонщика Формулы-1, Даниил ушёл в тень. Квят, прежде поддерживавший соцсети больше по необходимости, полностью перестал их обновлять. Подписание контракта с «Феррари» никак не повлияло на медиаактивность Даниила: он не общался с прессой даже на презентации нового болида. Да и само подписание соглашения было обставлено максимально тихо — без комментариев со стороны как пилота, так и команды.

Главным источником сведений о жизни Квята остаётся инстаграм-аккаунт его девушки Келли Пике. По нему видно: у Даниила всё в порядке. Ходит с любимой на свидания (подпись от Келли — «Я не опоздала на День поцелуев?»), гуляет по пляжу в Монако, катается на горных лыжах… В общем, с личной жизнью всё прекрасно.

Ну а «рабочее» возвращение Квята в медиапространство состоялось вечером 18 апреля: было объявлено, что Даниил вместе с резервистом «Феррари» Антонио Джовинацци примет участие в текстах перспективных шин «Пирелли» — шинники проводят испытания по ходу сезона, чтобы подготовить оптимальные составы для 2019 года. 20 апреля вместе со «Скудерией» и «Пирелли» будет работать Квят — это будет его дебют за рулём «Феррари», показывающий, что команда серьёзно рассчитывает на пилота, полагается на его обратную связь. Понятно, что тесты в первую очередь предназначены для «Пирелли» (дорабатывать машину на них запрещено), но всё-таки и сама «Феррари» может получить полезную информацию. Причем получить именно от Квята.

Ну а что же Даниил делал до сих пор, насколько напряжённо он работал на симуляторе? С соответствующим вопросом мы обратились в «Феррари» и получили комментарии от главы пресс-службы команды Ф-1 Альберто Антонини.

По словам Антонини, работу на симуляторе Квят делит с Джовинацци и другими пилотами. При этом трудно сказать, сколько дней в неделю или месяц на симуляторе трудится именно Даниил — это зависит от рабочего плана команды.

В брифингах с боевыми гонщиками Квят пока не участвовал. «Пока у них не было шанса часто общаться, но такое может произойти», — отметил Антонини.

Поездки Квята на этапы Формулы-1 на данный момент не планируются. По крайней мере, на Гран-при Азербайджана мы Даниила явно не увидим. Впрочем, Антонини не исключил, что соответствующие планы ещё появятся. Так что, быть может, хотя бы в Сочи Квят выйдет из тени. Участие Даниила в каких-либо других гоночных сериях в составе связанных с «Феррари» команд «Скудерия» с ним не обсуждала. «В настоящий момент он полностью сконцентрирован на своей работе на симуляторе», — гласит ответ пресс-службы.

Наконец, мы поинтересовались: почему на официальном сайте «Скудерии» до сих пор нет профайла Квята. В подменю «Гонщики» указаны Феттель, Райкконен и Джовинацци, а во вкладке «тест-пилоты» значатся Марк Жене и Давиде Ригон — Квята нет. Не беспокойтесь: всё будет. «Мы в процессе создания», — заверил «Чемпионат» Антонини. Так что когда вы увидите на сайте «Феррари» профайл россиянина, то знаете, кого благодарить. Ну а пока ждём хоть какой-то информации с пятничных шинных тестов. Быть может, даже прочтём небольшой комментарий Даниила? Ну, тот самый, фирменный — что мы собрали много информации и обсудим её вечером с инженерами. Ведь уже полгода не читали даже такого.