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Квят и «Феррари» не обсуждали возможности выступлений в других сериях
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Квят и «Феррари» не обсуждали возможности выступлений в других сериях 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Команда Формулы-1 «Феррари» и её гонщик по развитию Даниил Квят не обсуждали возможности выступления россиянина в других гоночных сериях. Заводские команды «Скудерии» и просто коллективы, тесно связанные с итальянской маркой, представлены в целом ряде чемпионатов, однако ожидать появления Квята в таких командах пока не приходится.
«В настоящий момент он полностью сконцентрирован на своей работе на симуляторе», — ответил на запрос «Чемпионата» глава пресс-службы «Феррари» в Формуле-1 Альберто Антонини.
В пятницу, 20 апреля, Квят впервые получит возможность поработать за рулём болида «Феррари» на трассе, приняв участие в шинных тестах «Пирелли».
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