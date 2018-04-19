Квят и «Феррари» не обсуждали возможности выступлений в других сериях

Команда Формулы-1 «Феррари» и её гонщик по развитию Даниил Квят не обсуждали возможности выступления россиянина в других гоночных сериях. Заводские команды «Скудерии» и просто коллективы, тесно связанные с итальянской маркой, представлены в целом ряде чемпионатов, однако ожидать появления Квята в таких командах пока не приходится.

«В настоящий момент он полностью сконцентрирован на своей работе на симуляторе», — ответил на запрос «Чемпионата» глава пресс-службы «Феррари» в Формуле-1 Альберто Антонини.

В пятницу, 20 апреля, Квят впервые получит возможность поработать за рулём болида «Феррари» на трассе, приняв участие в шинных тестах «Пирелли».