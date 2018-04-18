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Квят отработает на шинных тестах за рулём «Феррари» 20 апреля
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Квят отработает на шинных тестах за рулём «Феррари» 20 апреля 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: F1News.ru
«Пирелли» официально объявила расписание вторых шинных тестов сезона, которые пройдут на автодроме в Фьорано (Италия). В тестах примет участие команда «Феррари».
В первый день тестов за руль болида итальянской команды сядет третий пилот Антонио Джовинацци, а 20 апреля тестовый день проведёт российский пилот развития «Феррари» Даниил Квят.
Основной целью испытаний станет проверка дождевых комплектов резины «Пирелли». Первые шинные тесты сезона проводила команда «Форс Индия» на автодроме в Шанхае 17 и 18 апреля.
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