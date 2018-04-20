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Квят завершил шинные тесты, преодолев 118 кругов
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Квят завершил шинные тесты, преодолев 118 кругов 

Чемпионат.com 20 часов назад
Фото: Sports.ru
На автодроме во Фьорано (Италия) завершился второй день шинных тестов. Основной их целью было испытание дождевых комплектов резины «Пирелли». За рулём болида «Феррари» работал пилот развития команды Даниил Квят. В ходе тестов россиянину удалось преодолеть дистанцию в 118 кругов. Официальная страница «Пирелли» в «Твиттере» опубликовала короткое видео с тестов 20 апреля.
В первый день тестов за рулём болида Формулы-1 Ferrari SF71H работал третий пилот Скудерии Антонио Джовинацци, проехавший 124 круга.
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