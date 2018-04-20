Квят завершил шинные тесты, преодолев 118 кругов 

На автодроме во Фьорано (Италия) завершился второй день шинных тестов. Основной их целью было испытание дождевых комплектов резины «Пирелли». За рулём болида «Феррари» работал пилот развития команды Даниил Квят. В ходе тестов россиянину удалось преодолеть дистанцию в 118 кругов. Официальная страница «Пирелли» в «Твиттере» опубликовала короткое видео с тестов 20 апреля.
В первый день тестов за рулём болида Формулы-1 Ferrari SF71H работал третий пилот Скудерии Антонио Джовинацци, проехавший 124 круга.