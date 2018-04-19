Росс Браун: «Кажется невозможным, что кто-то не из топ-команд попадет на подиум» 

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун считает, что сейчас невозможно появление на подиуме представителей команды не из первой тройки. По его словам, «Мерседес», "Феррари" и «Ред Булл» имеют слишком большой отрыв от конкурентов.
— Мы видели гонки в Бахрейне и Китае: разрыв между топ-командами и остальными слишком велик, — цитирует F1i Брауна. — На 16-м круге гонки в Шанхае Магнуссен уже на 20 секунд отставал от Риккьярдо перед ним. Машина безопасности спутала карты, но это не позволило командам-середнякам бороться за место на подиуме. Скоро гонка в Баку. В прошлом году именно здесь Стролл на «Уильямсе» стал единственным гонщиком не из топ-команды, который попал в тройку. Способны ли сейчас «Хаас», "Рено" или «Макларен» на это? Мне кажется, что это невозможно.