Ещё
Росс Браун: «Кажется невозможным, что кто-то не из топ-команд попадет на подиум»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росс Браун: «Кажется невозможным, что кто-то не из топ-команд попадет на подиум» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун считает, что сейчас невозможно появление на подиуме представителей команды не из первой тройки. По его словам, «Мерседес», "Феррари" и «Ред Булл» имеют слишком большой отрыв от конкурентов.
— Мы видели гонки в Бахрейне и Китае: разрыв между топ-командами и остальными слишком велик, — цитирует F1i Брауна. — На 16-м круге гонки в Шанхае Магнуссен уже на 20 секунд отставал от Риккьярдо перед ним. Машина безопасности спутала карты, но это не позволило командам-середнякам бороться за место на подиуме. Скоро гонка в Баку. В прошлом году именно здесь Стролл на «Уильямсе» стал единственным гонщиком не из топ-команды, который попал в тройку. Способны ли сейчас «Хаас», "Рено" или «Макларен» на это? Мне кажется, что это невозможно.
Спорт-Экспресс: последние новости
Нико Хюлькенберг: "Гонка в Китае получилась сумасшедшей" Бывший пилот "Феррари" примет участие в спортивной конференции Кими Райкконен: "Лучше выступить нельзя было"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним84
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака» в метро1
Ветеран ЦСКА обеспокоен игрой Кучаева
«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение