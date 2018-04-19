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Хельмут Марко: «Ред Буллу» штрафов не избежать"
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Хельмут Марко: «Ред Буллу» штрафов не избежать" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко уверен, что команда будет оштрафована за смену двигателя в нынешнем сезоне. Напомним, что в 2018 году на пилота разрешено использование трех двигателей, а последующие могут использоваться только со штрафами на стартовой решетке.
— Мы уверены, что штрафов не избежать, — цитирует Auto Motor und Sport Марко. — Нужно убедиться, что "Рено" встает на правильный путь. С вероятными штрафами будет разумно со стороны «Рено» изменить подход к работе, использовать четыре или пять двигателей на гонщика и ускорить развитие мотора. Мы всегда требуем высокой производительности. Для «Рено» мы раздражители — как комары. И приходится бросать вызов французскому менталитету.
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