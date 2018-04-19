Тото Вольфф: «Люди обещали, что „Мерседес“ будет просто летать»

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что команда работает над решением проблем, возникших в начале сезона. Впервые с 2014 года «Мерседес» не одержал победы в трех гонках подряд.

— В «Формуле-1» не бывает быстрого решения, — цитирует F1i Вольффа. — Вы можете видеть, насколько изменилась ситуация между зимними тестами в Барселоне и первыми «Гран-при». Люди говорили, что мы будем летать просто в новом сезоне, потому что создали мощную машину. Но первые гонки показали другую реальность. Мы были не на том уровне, на который рассчитывали. Но у нас сильная команда. Мы способны спокойно найти решение.