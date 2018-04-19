Ещё
Тото Вольфф: «Люди обещали, что „Мерседес“ будет просто летать»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тото Вольфф: «Люди обещали, что „Мерседес“ будет просто летать» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Глава «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что команда работает над решением проблем, возникших в начале сезона. Впервые с 2014 года «Мерседес» не одержал победы в трех гонках подряд.
— В «Формуле-1» не бывает быстрого решения, — цитирует F1i Вольффа. — Вы можете видеть, насколько изменилась ситуация между зимними тестами в Барселоне и первыми «Гран-при». Люди говорили, что мы будем летать просто в новом сезоне, потому что создали мощную машину. Но первые гонки показали другую реальность. Мы были не на том уровне, на который рассчитывали. Но у нас сильная команда. Мы способны спокойно найти решение.
Спорт-Экспресс: последние новости
Квят на "Феррари" будет тестировать дождевую резину Хэмилтон потеряет пять мест на старте "Гран-при Бахрейна" Бывший пилот "Феррари" примет участие в спортивной конференции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз32
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ХК ЦСКА наказал нападающего за сон
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение