«Мерседес» претендует на самый быстрый пит-стоп

Команда «Мерседес» заявила, что на «Гран-при Китая» пит-стоп пилота Валттери Боттаса занял всего 1,83 секунды. Тем самым немцы претендуют на рекорд по времени нахождения в боксах. Однако согласно официальному секундомеру, остановка финна заняла 2,615 секунды.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в 2016-м году, тогда механики «Уильямса» расправились с машиной Фелипе Массы всего за 1,92 секунды.

— Этот пит-стоп был невероятным. Мы провели его за 1,83 секунды, если судить по нашим светофорам, — приводит Autosport.com слова главного стратега «Мерседеса» Джеймса Воулза. — Это очень быстро, такого результата не было с 2016-го года, учитывая, что в те времена колеса и шины были меньше.

Напомним, гонка «Гран-при Китая» прошла 15 апреля и завершилась победой Даниэля Риккьярдо , представляющего «Ред Булл». Валттери Боттас занял второе место, отстав от победителя более чем восемь секунд.

Следующий этап «Гран-при Азербайджана» состоится 27-29 апреля. ​