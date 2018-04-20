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«Мерседес» претендует на самый быстрый пит-стоп
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«Мерседес» претендует на самый быстрый пит-стоп 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Команда «Мерседес» заявила, что на «Гран-при Китая» пит-стоп пилота Валттери Боттаса занял всего 1,83 секунды. Тем самым немцы претендуют на рекорд по времени нахождения в боксах. Однако согласно официальному секундомеру, остановка финна заняла 2,615 секунды.
Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в 2016-м году, тогда механики «Уильямса» расправились с машиной Фелипе Массы всего за 1,92 секунды.
— Этот пит-стоп был невероятным. Мы провели его за 1,83 секунды, если судить по нашим светофорам, — приводит Autosport.com слова главного стратега «Мерседеса» Джеймса Воулза. — Это очень быстро, такого результата не было с 2016-го года, учитывая, что в те времена колеса и шины были меньше.
Напомним, гонка «Гран-при Китая» прошла 15 апреля и завершилась победой Даниэля Риккьярдо, представляющего «Ред Булл». Валттери Боттас занял второе место, отстав от победителя более чем восемь секунд.
Следующий этап «Гран-при Азербайджана» состоится 27-29 апреля. ​
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