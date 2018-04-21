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Сироткин рассказал о предстоящем Гран-при Азербайджана
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Сироткин рассказал о предстоящем Гран-при Азербайджана 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пилот «Уильямс» Сергей Сироткин рассказал о предстоящем Гран-при Азербайджана, который пройдет на городской трассе в Баку. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Трасса с очень быстрым началом и концовкой круга, где-то рядом с максимальными скоростями за весь сезон.
Любая ошибка на этой трассе приводит либо к столкновению, либо к серьезной потере времени и позиций, поэтому тут гораздо важнее не пытаться добиться теоретического максимума, а выжать максимум из конкретных условий на трассе", — приводит слова Сироткина F1News.Ru.
Ранее Сироткин назвал сложной гонку Гран-при Китая «Формулы-1».
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