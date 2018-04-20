Столкновение Ферстаппена с Феттелем показали в панорамном видео

Организаторы Формулы-1 продолжают традицию публикации панорамных видеороликов с прошедших в 2018 году этапов чемпионата мира. По итогам Гран-при Китая на официальном канале гоночной серии опубликовано видео с 360-градусным обзором столкновения в финальной фазе гонки в Шанхае.

Посмотреть видео можно на официальном канале Формулы-1 на YouTube.