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Столкновение Ферстаппена с Феттелем показали в панорамном видео
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Столкновение Ферстаппена с Феттелем показали в панорамном видео 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Организаторы Формулы-1 продолжают традицию публикации панорамных видеороликов с прошедших в 2018 году этапов чемпионата мира. По итогам Гран-при Китая на официальном канале гоночной серии опубликовано видео с 360-градусным обзором столкновения в финальной фазе гонки в Шанхае.
С камеры на болиде «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена снят момент, в котором ошибка на торможении пилота привела к его столкновению с «Феррари» немца Себастьяна Феттеля и развороту обеих машин.
Посмотреть видео можно на официальном канале Формулы-1 на YouTube.
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