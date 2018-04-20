Столкновение Ферстаппена с Феттелем показали в панорамном видео 

Организаторы Формулы-1 продолжают традицию публикации панорамных видеороликов с прошедших в 2018 году этапов чемпионата мира. По итогам Гран-при Китая на официальном канале гоночной серии опубликовано видео с 360-градусным обзором столкновения в финальной фазе гонки в Шанхае.
С камеры на болиде «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена снят момент, в котором ошибка на торможении пилота привела к его столкновению с «Феррари» немца Себастьяна Феттеля и развороту обеих машин.
Посмотреть видео можно на официальном канале Формулы-1 на YouTube.