Ещё
Шарапова прокатилась с бывшим пилотом Формулы-1 Уэббером на «Порше». Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова прокатилась с бывшим пилотом Формулы-1 Уэббером на «Порше». Видео 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российская теннисистка Мария Шарапова прокатились на «Порше» жёлто-черного цвета по гоночной трассе с бывшим пилотом Формулы-1 Марком Уэббером. Ранее они неоднократно принимали участие в рекламных акциях автомобильного концерна.
Уэббер с 2014 по 2016 год выступал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Марк и Мария являются послами «Порше», Уэббер выступал в WEC за команду немецкого производителя.
Шарапова в настоящий момент занимает 42-е место в рейтинге WTA. На следующей неделе она выступит на грунтовом турнире в Штутгарте (Германия).
Чемпионат.com: последние новости
Сироткин: в Баку ошибка приводит к столкновению или к серьёзной потери времени Маркес — лучший на первой практике Гран-при Америки, Росси — второй Гран-при Китая: обгоны Риккардо, аварии Ферстаппена и признание Сироткина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение95
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП216
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»3
«Барселона» 30-й раз выиграла Кубок Испании
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение