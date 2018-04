Квят за рулем болида «Феррари» проехал 118 кругов во Фьоране

23-летний россиянин за рулем болида Ferrari SF71H проехал 118 кругов, что составляет 354 километра.

#Fit4F1 full wet tyre development test at #Fiorano finished with 118 laps completed by @kvyatofficial and @ScuderiaFerrari. Our #F1Testing programme will continue at @Circuitcat_eng next 15-16 May! pic.twitter.com/8LU8Mxxw2z

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) 20 апреля 2018 г.

Напомним, следующие тесты «Пирелли» команда «Феррари» проведет 21-22 сентября на трассе «Поль-Рикар».