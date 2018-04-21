Тойогару Танабе: «Вопрос расширенного сотрудничества „Хонды“ и „Ред Булла“ пока не рассматривается»

Руководитель программы «Хонды» в «Формуле-1» Тойогару Танабе отметил, что в компании пока не думают о сотрудничестве с «Ред Буллом». В 2018 году «Хонда» поставляет двигатели «Торо Россо», и появились слухи, что «Ред Булл» с 2019 года перейдет от "Рено" к японскому поставщику.

— В «Торо Россо» открыты к сотрудничеству, прислушиваются к нам, — цитирует F1i Танабе. — Мы тоже прикладываем все усилия для достижения общих целей. Я сосредоточен на текущем сезоне и работе с «Торо Россо». Стратегические решения принимает высшее руководство «Хонды». Но вопрос расширенного сотрудничества с «Ред Буллом» пока не рассматривается.