Двое россиян примут участие в гонке Eurocup Formula Renault 2.0

В эти выходные в итальянской Монце проходит второй этап гоночной серии Eurocup Formula Renault 2.0. В ней принимают участие пилоты российской программы развития автоспорта SMP Racing 16-летний Александр Смоляр и 17-летний Александр Варианян.

Александр Смоляр — дебютант Eurocup Formula Renault 2.0. Спортсмен выступает за команду Tech 1 Racing. Это его вторая гонка в данной гоночной серии. Сегодня спортсмен прошел квалификацию, показав третий результат, проиграв ближайшему сопернику в своей группе всего одну тысячную секунды. На старт гонки сегодня он выйдет пятым. Спортсмен признался, что намерен сегодня побороться за подиум.

Александр Вартанян выступает за команду Arden Motorsport. Это второй сезон спортсмена в Eurocup Formula Renault 2.0. Сегодня пилоту повезло меньше, чем его коллеге по программе SMP Racing. Если накануне во время тестовых заездов у автомобиля Вартаняна была хорошая скорость и серьезных проблем замечено не было, то сегодня машина повела себя нестабильно. В результате стартовать пилот будет с 18 места.

Гонка в Монце стартует в 15:05 по московскому времени. Пилотам предстоит заезд продолжительностью в 30 минут плюс один круг. Следить за прямой трансляцией с автодрома можно будет в YouTube.

Первая гонка серии Eurocup Formula Renault 2.0 состоялась в прошлый уик-энд на французском автодроме Paul Ricard. Всего гоночная серия включает 10 этапов. В нынешнем сезоне в ней принимают участие 28 пилотов.