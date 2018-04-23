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Петров и Алешин не финишировали на первом этапе GT Endurance
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Петров и Алешин не финишировали на первом этапе GT Endurance 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Экипаж экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова не финишировал из-за обломка.
На первом этапе серии GT Endurance команду SMP Racing преследовали неудачи. Опытные российские пилоты Виталий Петров и Михаил Алешин не смогли со своими сменными экипажами добраться до финиша первого этапа престижной серии GT Series Endurance Сup — гонок кузовных автомобилей на выносливость. На старте чемпионата-2018 в итальянской Монце первым был вынужден сойти с трассы экипаж под номером 35 во главе с Петровым. Немногим больше продержался автомобиль под номером 72, который вели по трассе Алешин и два его напарника. Но виной тому не ошибки пилотирования
По хоту трехчасовой кольцевой гонки наступила очередь Дениса Булатова. Он вполне уверенно пилотировал Mercedes AMG, но в какой-то момент получил удар спереди. Как потом выяснилось, это был посторонний предмет, летевший от впереди идущего автомобиля и пробивший радиатор. С такими повреждениями приходится покидать трассу и ехать в боксы безо всякой надежды вернуться в гонку. Позднее выяснилось: «прилетело» в автомобиль команды SMP Racing крепление зеркала заднего вида от конкурентов из Ferrari. Теперь пилотам придется ждать следующего этапа в Великобритании, на культовой трассе в Сильверстоуне. Всего в чемпионате, напомним, пять этапов.
В квалификационных заездах Алешин со своими напарниками Давиде Ригон и Мигелем Молиной на своем Ferrari 488 показали лучшее время. Увы, их гонка завершилась за час до конца: автомобиль не выдержал дистанции.
Победа же в итоге досталась экипажу команды Audi, испытанного бойца в этом сегменте автоспорта. Надо напомнить, что помимо Endurance (длинных гонок) в классе GT проводится так называемый GT Sprint, где за рулем поочередно меняются не трое, а двое пилотов. От российской команды SMP Racing здесь выступают молодые Алексей Корнеев и Владимир Атоев. На старте серии в бельгийском Зольдере гонщикам удалось занять второе место в зачете пилотов с лицензией, так называемого, серебряного статуса, а в общем зачете — 9-е. Третий и четвертый этапы GT в спринте из сдвоенных гонок тоже пройдут в Британии, но на трассе в Брендс-Хэтч.
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