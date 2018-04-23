Петров и Алешин не финишировали на первом этапе GT Endurance

На первом этапе серии GT Endurance команду SMP Racing преследовали неудачи. Опытные российские пилоты Виталий Петров и Михаил Алешин не смогли со своими сменными экипажами добраться до финиша первого этапа престижной серии GT Series Endurance Сup — гонок кузовных автомобилей на выносливость. На старте чемпионата-2018 в итальянской Монце первым был вынужден сойти с трассы экипаж под номером 35 во главе с Петровым. Немногим больше продержался автомобиль под номером 72, который вели по трассе Алешин и два его напарника. Но виной тому не ошибки пилотирования

По хоту трехчасовой кольцевой гонки наступила очередь Дениса Булатова . Он вполне уверенно пилотировал Mercedes AMG, но в какой-то момент получил удар спереди. Как потом выяснилось, это был посторонний предмет, летевший от впереди идущего автомобиля и пробивший радиатор. С такими повреждениями приходится покидать трассу и ехать в боксы безо всякой надежды вернуться в гонку. Позднее выяснилось: «прилетело» в автомобиль команды SMP Racing крепление зеркала заднего вида от конкурентов из Ferrari . Теперь пилотам придется ждать следующего этапа в Великобритании, на культовой трассе в Сильверстоуне. Всего в чемпионате, напомним, пять этапов.

В квалификационных заездах Алешин со своими напарниками Давиде Ригон и Мигелем Молиной на своем Ferrari 488 показали лучшее время. Увы, их гонка завершилась за час до конца: автомобиль не выдержал дистанции.