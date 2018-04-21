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Руководитель «Хааса»: «Если „Формула-1“ введет единое шасси, это станет концом чемпионата»
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Руководитель «Хааса»: «Если „Формула-1“ введет единое шасси, это станет концом чемпионата» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что введение единого шасси для всех команд приведет к снижению уровня «Формулы-1». По его словам, преимущество чемпионата заключается не только в самих гонках, но и в развитии технологических новинок.
— Если «Формула-1» введет единое шасси, то это станет концом чемпионата. «Формула-1» — вершина автоспорта и технологии здесь также важны. Поэтому мы должны действовать аккуратно, чтобы не снижать уровень чемпионата. Мы думаем, что большинству зрителей не интересны технологии, но на самом деле это не так, им нужны не только сами гонки, — цитирует Autosport Штайнера. — «Формула-1» — отлично подходит для демонстрации технологических достижений, поэтому мы, напротив, должны уделять этому больше внимания и делать «Формулу-1» более доступной, чтобы люди понимали, что именно мы делаем. Именно в этом должна быть наша цель, а не в превращении «Формулы-1» в IndyCar. IndyCar — отличная серия, но мы не должны сосредотачиваться на этом. Нам надо думать о себе и делать лучше наш чемпионат.
Отметим, что при концепции «единого шасси» все команды «Формулы-1» участвуют в разработке основных элементов, после чего самостоятельно модифицируют полученный продукт под свою стратегию и особенности аэродинамики. ​
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