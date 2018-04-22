Маркес лишился поула на ГП Америки MotoGP, с первого места стартует Виньялес 

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Франкитти: квалификации Штайнера хватает только на дезинформирующие комментарии

Шарапова прокатилась с бывшим пилотом Формулы-1 Уэббером на «Порше». Видео

Сироткин: в Баку ошибка приводит к столкновению или к серьёзной потери времени