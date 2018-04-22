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Маркес лишился поула на ГП Америки MotoGP, с первого места стартует Виньялес
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Маркес лишился поула на ГП Америки MotoGP, с первого места стартует Виньялес 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: motogp-news.ru
Действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес, завоевавший победу в квалификации Гран-при Америки, уже после её завершения был лишён первого места. В ходе сессии Маркес заблокировал Маверика Виньялеса, когда тот был на быстром круге. В этой связи было принято решение оштрафовать Марка на три позиции, сообщает официальная страница MotoGP в «Твиттере».
Таким образом, поул на Гран-при Америки достался Маверику Виньялесу, со второго места гонку начнёт Андреа Янноне, с третьего Жоанн Зарко. Марк Маркес же займёт четвёртое место на стартовой решётке.
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