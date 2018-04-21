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Маркес выиграл квалификацию к гонке MotoGP Гран-при Америки, Росси — пятый
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Маркес выиграл квалификацию к гонке MotoGP Гран-при Америки, Росси — пятый 

Чемпионат.com 18 минут назад
Действующий чемпион мира MotoGP Марк Маркес завоевал поул в квалификации к гонке Гран-при Америки. Таким образом, он уже в шестой раз в карьере выиграл квалификацию на этом этапе. Второе место досталось Маверику Виньялесу, тройку лучших замкнул Андреа Янноне. Валентино Росси показал пятый результат.
MotoGP. Гран-при Америки. Квалификация
1. Марк Маркес (Repsol Honda Team) 2. Маверик Виньялес (Movistar Yamaha MotoGP) 3. Андреа Янноне (Team Suzuki ECSTAR) 4. Жоанн Зарко (Monster Yamaha Tech 3) 5. Валентино Росси (Movistar Yamaha MotoGP)
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