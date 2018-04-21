Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен поделился впечатлениями от недавнего Гран-при Китая, выделив столкновение пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем.
«Когда я выступал я совершал неплохие обгоны, но Даниэлю Риккардо удаётся это делать постоянно. Это очень впечатляет. Пилоты должны всегда практиковать разные способы обгона, чтобы затем их с уверенностью применять. Достаточно что-то сделать неправильно и ошибка приведёт к тем последствиям, которые мы видели в эпизоде с участием Ферстаппена и Феттеля. Макс выбрал неудачное время для атаки и у него не было уверенности», — приводит слова финна Unibet.