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Хаккинен — об аварии Ферстаппена на Гран-при Китая: у Макса не было уверенности
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Хаккинен — об аварии Ферстаппена на Гран-при Китая: у Макса не было уверенности 

Чемпионат.com 1 час назад
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен поделился впечатлениями от недавнего Гран-при Китая, выделив столкновение пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем.
«Когда я выступал я совершал неплохие обгоны, но Даниэлю Риккардо удаётся это делать постоянно. Это очень впечатляет. Пилоты должны всегда практиковать разные способы обгона, чтобы затем их с уверенностью применять. Достаточно что-то сделать неправильно и ошибка приведёт к тем последствиям, которые мы видели в эпизоде с участием Ферстаппена и Феттеля. Макс выбрал неудачное время для атаки и у него не было уверенности», — приводит слова финна Unibet.
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