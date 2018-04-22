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Фелипе Масса: «Уильямс» в этом году сделал приоритетом деньги"
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Фелипе Масса: «Уильямс» в этом году сделал приоритетом деньги" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший пилот «Уильямса» Фелипе Масса надеется, что команда исправит складывающийся неудачно сезон. По его словам, тревожным сигналом стало приглашение в команду Сергея Сироткина, которое якобы было сделано ради спонсорских денег, их же приносит «Уильямсу» и Лэнс Стролл.
— У «Уильямса» не лучшим образом обстоят дела с бюджетом, — цитирует Motorsport Массу. — Поэтому руководство команды сделало приоритетом поступление денег в 2018 году. Но этого мало, чтобы быть конкурентоспособными. У меня хорошие отношения с разными людьми в команде. Надеюсь, что как можно скорее ситуация исправится.
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