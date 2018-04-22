Фелипе Масса: «Уильямс» в этом году сделал приоритетом деньги"

Бывший пилот «Уильямса» Фелипе Масса надеется, что команда исправит складывающийся неудачно сезон. По его словам, тревожным сигналом стало приглашение в команду Сергея Сироткина , которое якобы было сделано ради спонсорских денег, их же приносит «Уильямсу» и Лэнс Стролл.

— У «Уильямса» не лучшим образом обстоят дела с бюджетом, — цитирует Motorsport Массу. — Поэтому руководство команды сделало приоритетом поступление денег в 2018 году. Но этого мало, чтобы быть конкурентоспособными. У меня хорошие отношения с разными людьми в команде. Надеюсь, что как можно скорее ситуация исправится.