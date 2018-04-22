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Кевин Магнуссен: «Рено» стала главным конкурентом «Хааса»
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Кевин Магнуссен: «Рено» стала главным конкурентом «Хааса» 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Пилот «Хааса » Кевин Магнуссен считает, что его команда способна побороться за четвертое место в Кубке конструкторов. По его словам, главными конкурентами станут "Рено" и «Макларен».
— Сейчас мы в выгодном положении, но нужно понимать, как будет развиваться ситуация, — цитирует F1i Магнуссена. — Думаю, мы можем побороться с «Рено», опережаем «Макларен», который способен ввязываться в борьбу в отдельных гонках.
"Рено", вероятно, стала главным нашим соперником. У нас получилась хорошая машина, которая способна на высокие результаты на любых трассах.
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