Кевин Магнуссен: «Рено» стала главным конкурентом «Хааса»

Пилот «Хааса » Кевин Магнуссен считает, что его команда способна побороться за четвертое место в Кубке конструкторов. По его словам, главными конкурентами станут "Рено" и «Макларен».

— Сейчас мы в выгодном положении, но нужно понимать, как будет развиваться ситуация, — цитирует F1i Магнуссена. — Думаю, мы можем побороться с «Рено», опережаем «Макларен», который способен ввязываться в борьбу в отдельных гонках.

"Рено", вероятно, стала главным нашим соперником. У нас получилась хорошая машина, которая способна на высокие результаты на любых трассах.