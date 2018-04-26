В четырёх первых гонках IndyCar зафиксировано 999 обгонов

Более двух сотен обгонов за гонку и никакого «гало» — Формула-1, смотри, как можно!

Организаторы американской серии IndyCar подсчитали, что в четырёх первых гонках пилоты совершили 999 обгонов — и это на 10% больше, чем на первых этапах прошлого сезона. Цифра действительно впечатляет, и она стала своего рода символом ренессанса, который в этом году переживает IndyCar. «Чемпионат» рассказывает, чем американские гонки круче Формулы-1 и почему битва за титул чемпиона IndyCar в этом году получится ещё интереснее.

Вопрос «прижима»

Перед сезоном-2018 в IndyCar обновился технический регламент — теперь команды используют унифицированные аэродинамические обвесы от «Даллары». По сравнению с «аэрокитами», которые участникам поставляли «Шевроле» и «Хонда», новые обвесы генерируют чуть меньше прижимной силы, и это позволяет гонщикам вести на трассе более плотную борьбу. При этом, в отличие от Формулы-1 периода 2014-2016 годов, когда болиды «Больших призов» держались за асфальт как корова на льду, IndyCar оставшейся аэродинамики достаточно, чтобы позволять гонщикам атаковать и ехать на пределе длинные отрезки кругов. Конечно, огромную роль в качестве борьбы IndyCar играет то, что это моносерия, а все пилоты едут на примерно одинаковых машинах, отличающихся только поставщиком двигателей. Кроме того, нельзя забывать, что гонки IndyCar проходят на совершенно иных трассах: широких овалах с несколькими рабочими траекториями или классических автодромах с перепадами высот и острыми торможениями.

Тем не менее, факт остаётся фактом: буквально каждая гонка IndyCar насыщена борьбой на трассе, а по-настоящему быстрым гонщикам удаются поистине невероятные прорывы. Так, в 2017 году Себастьен Бурде выиграл Гран-при Сент-Питерсберга при старте с последнего 21-го места, а Александр Росси совсем недавно финишировал третьим в Финиксе, отставая по ходу дистанции на круг.

Плотной и непредсказуемой борьбе способствуют и дозаправки: в гонках появляется больше тактического элемента, а порой судьба заезда решается в «топливной» концовке, когда победу одерживает тот, кто лучше всех смог сберечь топливо и избежать дополнительного пит-стопа. Такое, впрочем, случается от случая к случаю, и по большей части экономить горючее гонщикам не приходится — что тоже плюс в сравнении с Формулой-1.

По классике

Возвращаясь к трассам IndyCar, стоит отметить, что помимо классических для американского автоспорта овалов (в сезоне-2018 их шесть — треть от общего числа гонок) серия путешествует по легендарным дорожным трассам — «Роуд Америка» в Элкхарт-Лейк, автодром в Мид-Огайо, калифорнийская «Сонома». Гран-при Лонг-Бич — вторая самая престижная уличная гонка в мире после Гран-при Монако. Именно здесь в 70-х и 80-х в рамках Гран-при США-Запад побеждали Жиль Вильнёв и Ники Лауда, затем — великие пилоты Champ Car Марио и Майкл Андретти, Эл Ансер-младший, Пол Трейси, Алессандро Занарди, Хуан-Пабло Монтойя , Хелио Кастроневес и многие другие. Особняком же стоит легендарная «Старая кирпичница» — каждый год в последние выходные мая на «500 миль Индианаполиса» здесь собираются 400-500 тысяч человек. Ни одно другое спортивное мероприятие в мире не собирает такие трибуны — ещё до прогревочного круга они забиты буквально до отказа. «500 миль Индианаполиса» — это самая престижная гонка США, а её победитель — кем бы он ни был — на следующий день просыпается известным на всю страну.

Смешные расходы — серьёзная борьба

Одна из главных проблем Формулы-1 — слишком большой разрыв в расходах топ-команд и середняков, что провоцирует большую разницу в скорости, лишает гонки борьбы и делает результаты предсказуемыми. В IndyCar такой проблемы нет в принципе. Судите сами: расходы топ-команд Формулы-1 составляют $350-600 млн, в IndyCar топ-команды тратят на сезон около $15 млн — в 20 раз меньше.

В первую очередь это объясняется тем, что в IndyCar никто не строит машину самостоятельно — все участники закупают шасси у «Даллары», а двигатели покупают у «Шевроле» или «Хонды» — противостояние мотористов продолжается с 2012 года. В то же время зарплаты гонщиков IndyCar намного ниже гонораров пилотов Формулы-1. В Америке даже у топ-пилотов суммы в контрактах редко превышают пять миллионов долларов, зато там часто прописан пункт о том, что гонщику достаётся половина призовых от финиша в первой тройке. Иными словами, даже лучшие команды IndyCar не могут позволить себе подписать Льюиса Хэмилтона . Но при столь низких затратах IndyCar получает прекрасно сбалансированную стартовую решётку, на которой буквально каждый имеет шанс выиграть — если правильно воспользуется происходящим на трассе. Бурде уже два года подряд побеждает в Сент-Питерсберге в составе скромной Dale Coyne Racing. Грэм Рэйхол уже много лет треплет нервы лидерам, хотя его команда только в этом году расширилась до двух машин. Роберт Уикенс — дебютант из Schmidt Peterson Motorsports — вообще чуть не выиграл пару своих первых гонок.

Претенденты на титул

Более 15 лет чемпионом IndyCar становится кто-то из пилотов трёх топ-команд — Team Penske, Chip Ganassi Racing или Andretti Autosport. И в этом смысле даже Формула-1 разнообразнее — даже если считать «Браун» и «Мерседес» вместе, за тот же срок пять команд приводили своих пилотов к титулу чемпиона мира. Тем не менее, если в Формуле-1 за чемпионат обычно сражаются два гонщика — партнёры по команде или лидеры двух грандов, то в IndyCar в борьбе участвует большее число пилотов, и заранее предсказать, кто именно включится в эту борьбу, невозможно. Первые очертания борьбы за титул вырисовываются лишь после «500 миль Индианаполиса», за которые гонщики получают двойные очки. К этому моменту кому-то из пилотов удаётся закрепиться на первых позициях, однако у отставших на первых этапах остаётся достаточно времени, чтобы отыграться и включиться в сражение.