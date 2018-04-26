В четырёх первых гонках IndyCar зафиксировано 999 обгонов 

Более двух сотен обгонов за гонку и никакого «гало» — Формула-1, смотри, как можно!
Организаторы американской серии IndyCar подсчитали, что в четырёх первых гонках пилоты совершили 999 обгонов — и это на 10% больше, чем на первых этапах прошлого сезона. Цифра действительно впечатляет, и она стала своего рода символом ренессанса, который в этом году переживает IndyCar. «Чемпионат» рассказывает, чем американские гонки круче Формулы-1 и почему битва за титул чемпиона IndyCar в этом году получится ещё интереснее.
Вопрос «прижима»
Перед сезоном-2018 в IndyCar обновился технический регламент — теперь команды используют унифицированные аэродинамические обвесы от «Даллары». По сравнению с «аэрокитами», которые участникам поставляли «Шевроле» и «Хонда», новые обвесы генерируют чуть меньше прижимной силы, и это позволяет гонщикам вести на трассе более плотную борьбу. При этом, в отличие от Формулы-1 периода 2014-2016 годов, когда болиды «Больших призов» держались за асфальт как корова на льду, IndyCar оставшейся аэродинамики достаточно, чтобы позволять гонщикам атаковать и ехать на пределе длинные отрезки кругов. Конечно, огромную роль в качестве борьбы IndyCar играет то, что это моносерия, а все пилоты едут на примерно одинаковых машинах, отличающихся только поставщиком двигателей. Кроме того, нельзя забывать, что гонки IndyCar проходят на совершенно иных трассах: широких овалах с несколькими рабочими траекториями или классических автодромах с перепадами высот и острыми торможениями.
Тем не менее, факт остаётся фактом: буквально каждая гонка IndyCar насыщена борьбой на трассе, а по-настоящему быстрым гонщикам удаются поистине невероятные прорывы. Так, в 2017 году Себастьен Бурде выиграл Гран-при Сент-Питерсберга при старте с последнего 21-го места, а Александр Росси совсем недавно финишировал третьим в Финиксе, отставая по ходу дистанции на круг.
Плотной и непредсказуемой борьбе способствуют и дозаправки: в гонках появляется больше тактического элемента, а порой судьба заезда решается в «топливной» концовке, когда победу одерживает тот, кто лучше всех смог сберечь топливо и избежать дополнительного пит-стопа. Такое, впрочем, случается от случая к случаю, и по большей части экономить горючее гонщикам не приходится — что тоже плюс в сравнении с Формулой-1.
По классике
Возвращаясь к трассам IndyCar, стоит отметить, что помимо классических для американского автоспорта овалов (в сезоне-2018 их шесть — треть от общего числа гонок) серия путешествует по легендарным дорожным трассам — «Роуд Америка» в Элкхарт-Лейк, автодром в Мид-Огайо, калифорнийская «Сонома». Гран-при Лонг-Бич — вторая самая престижная уличная гонка в мире после Гран-при Монако. Именно здесь в 70-х и 80-х в рамках Гран-при США-Запад побеждали Жиль Вильнёв и Ники Лауда, затем — великие пилоты Champ Car Марио и Майкл Андретти, Эл Ансер-младший, Пол Трейси, Алессандро Занарди, Хуан-Пабло Монтойя, Хелио Кастроневес и многие другие. Особняком же стоит легендарная «Старая кирпичница» — каждый год в последние выходные мая на «500 миль Индианаполиса» здесь собираются 400-500 тысяч человек. Ни одно другое спортивное мероприятие в мире не собирает такие трибуны — ещё до прогревочного круга они забиты буквально до отказа. «500 миль Индианаполиса» — это самая престижная гонка США, а её победитель — кем бы он ни был — на следующий день просыпается известным на всю страну.
Смешные расходы — серьёзная борьба
Одна из главных проблем Формулы-1 — слишком большой разрыв в расходах топ-команд и середняков, что провоцирует большую разницу в скорости, лишает гонки борьбы и делает результаты предсказуемыми. В IndyCar такой проблемы нет в принципе. Судите сами: расходы топ-команд Формулы-1 составляют $350-600 млн, в IndyCar топ-команды тратят на сезон около $15 млн — в 20 раз меньше.
В первую очередь это объясняется тем, что в IndyCar никто не строит машину самостоятельно — все участники закупают шасси у «Даллары», а двигатели покупают у «Шевроле» или «Хонды» — противостояние мотористов продолжается с 2012 года. В то же время зарплаты гонщиков IndyCar намного ниже гонораров пилотов Формулы-1. В Америке даже у топ-пилотов суммы в контрактах редко превышают пять миллионов долларов, зато там часто прописан пункт о том, что гонщику достаётся половина призовых от финиша в первой тройке. Иными словами, даже лучшие команды IndyCar не могут позволить себе подписать Льюиса Хэмилтона. Но при столь низких затратах IndyCar получает прекрасно сбалансированную стартовую решётку, на которой буквально каждый имеет шанс выиграть — если правильно воспользуется происходящим на трассе. Бурде уже два года подряд побеждает в Сент-Питерсберге в составе скромной Dale Coyne Racing. Грэм Рэйхол уже много лет треплет нервы лидерам, хотя его команда только в этом году расширилась до двух машин. Роберт Уикенс — дебютант из Schmidt Peterson Motorsports — вообще чуть не выиграл пару своих первых гонок.
Претенденты на титул
Более 15 лет чемпионом IndyCar становится кто-то из пилотов трёх топ-команд — Team Penske, Chip Ganassi Racing или Andretti Autosport. И в этом смысле даже Формула-1 разнообразнее — даже если считать «Браун» и «Мерседес» вместе, за тот же срок пять команд приводили своих пилотов к титулу чемпиона мира. Тем не менее, если в Формуле-1 за чемпионат обычно сражаются два гонщика — партнёры по команде или лидеры двух грандов, то в IndyCar в борьбе участвует большее число пилотов, и заранее предсказать, кто именно включится в эту борьбу, невозможно. Первые очертания борьбы за титул вырисовываются лишь после «500 миль Индианаполиса», за которые гонщики получают двойные очки. К этому моменту кому-то из пилотов удаётся закрепиться на первых позициях, однако у отставших на первых этапах остаётся достаточно времени, чтобы отыграться и включиться в сражение.
На данный момент в общем зачёте лидирует действующий чемпион Джозеф Ньюгарден из Team Penske, а его главный соперник — Александр Росси, недавняя находка Andretti Autosport. Остальные преследователи — Бурде, Рейхол, Хинчклифф, Хантер-Рей и Диксон — пока немного позади, но после «500 миль Индианаполиса» картина может стать совершенно иной. Единственный минус борьбы за титул в IndyCar — она рано заканчивается. По коммерческим причинам — сокращение расходов на переезды и свободное от финальных стадий других первенств время — финал сезона проходит в сентябре. Таким образом, 17 гонок для пилотов IndyCar пролетают за шесть месяцев, после которых начинается долгое полугодичное межсезонье.