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Политика может помешать проведению Гран-при Испании
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Политика может помешать проведению Гран-при Испании 

LiveSport.Ru 55 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Этап Формулы-1 Гран-при Испании оказался под угрозой срыва из-за политического кризиса, который продолжается в Каталонии, передает F1i.
Гонка ежегодно проводится на автодроме в Барселоне, однако конфликт жителей Каталонии и правительства Испании может заставить руководство Формулы-1 отказаться от продолжения сотрудничества.
В Испании продолжается противостояние сторонников независимости Каталонии с властью Мадрида. Текущее соглашение боссов Ф-1 с организаторами гонки в Барселоне истекает в следующем году.
В Liberty Media, компании-владельце серии, уже заявили о готовности заключить новую сделку, однако у испанского руководства пока нет финансовых гарантий, которых может так и не появиться из-за каталонского кризиса.
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