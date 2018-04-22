Лэнс Стролл: «Уильямс» не будет в Баку конкурентоспособным как в прошлом году

«Учитывая особенности трассы в Баку и уровень нашего болида, я не жду, что мы будем там настолько конкурентоспособными как в прошлом году. После кое-какой работы над болидом мне бы хотелось так думать, но в прошлом году мы были сильны на длинных прямых, а в этом сезоне это уже наше слабое место. В любом случае, это гонки и всякое может случиться», — цитирует Стролла Racefans.

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В прошлом сезоне Стролл на Гран-при Азербайджана занял третье место.