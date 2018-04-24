Лоу: Было бы слишком смело ждать повторения подиума

В WIlliams не рассчитывают на серьёзный прогресс в Баку, но с нетерпением ждут предстоящую гонку…

Падди Лоу, технический директор: «В этот уик-энд мы в третий раз будем выступать в Баку, на интересной городской трассе, включающей как медленные участки в старом городе, так и очень длинную прямую старт-финиш. Этап в Баку стал отличным дополнением к календарю чемпионата мира.

В прошлом году мы увидели богатую событиями гонку и незабываемый подиум Лэнса Стролла. Это был единственный финиш в первой тройке по ходу сезона для гонщика не из трёх сильнейших команд. Сейчас гонка пройдёт ближе к началу сезона, так что погода будет более прохладной. Мы с нетерпением ждём возвращения в Баку и хотим порадовать азербайджанских болельщиков интересным зрелищем.

Россия — близкий сосед Азербайджана, так что Сергея Сироткина наверняка будут серьёзно поддерживать в его первой гонке в Баку. Было бы слишком смело ждать повторения подиума от Лэнса Стролла, но учитывая прошлогодний успех он должен выступить хорошо».

Лэнс Стролл: «Я с удовольствием вспоминаю гонку в Баку. Никогда не забуду тот день, когда впервые поднялся на подиум в Формуле 1. Нас ждёт не только интересная трасса, но и очень красивый город. До прошлого года я никогда там не бывал, но уже многое смог посмотреть.

Конфигурация весьма техничная, круг длинный и требовательный к машине, а поскольку трасса окружена стенами, вы не можете позволить себе ни малейшей ошибки».

Сергей Сироткин: «В Баку достаточно сложная трасса, включающая длинные прямые и скоростные участки с зонами серьёзного торможения. Там нет места для ошибок, что повышает возможности для обгона и интерес к гонке. В прошлом году команда успешно выступила в Баку, надеюсь, всё получится».

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