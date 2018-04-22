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«Ауди» выиграла первую гонку сезона Blancpain GT Series, Петров и Алёшин сошли
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«Ауди» выиграла первую гонку сезона Blancpain GT Series, Петров и Алёшин сошли 

Чемпионат.com 2 часа назад
На итальянской трассе «Монца» прошёл первый этап серии Blancpain GT Series Endurance Cup. Победу в нём одержал экипаж «Ауди» в составе Дриеса Вантхоора, Кристофера Майеза и Алекса Рибейраса. Второе место осталось за экипажем команд Strakka Racing (Макси Бук, Альваро Паренте и Макси Гётц). Третью позицию заняли гонщики «Мерседеса» Лука Штольц, Йелмер Буурман и Маро Энгель.
Для экипажей российской команды SMP Racing во главе с Михаилом Алёшиным и Виталием Петровым гонка закончилась досрочно — обе машины российской команды сошли с дистанции.
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