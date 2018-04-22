«Ауди» выиграла первую гонку сезона Blancpain GT Series, Петров и Алёшин сошли

На итальянской трассе «Монца» прошёл первый этап серии Blancpain GT Series Endurance Cup. Победу в нём одержал экипаж «Ауди» в составе Дриеса Вантхоора, Кристофера Майеза и Алекса Рибейраса. Второе место осталось за экипажем команд Strakka Racing (Макси Бук, Альваро Паренте и Макси Гётц). Третью позицию заняли гонщики «Мерседеса» Лука Штольц, Йелмер Буурман и Маро Энгель.