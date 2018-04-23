Льюис Хэмилтон: «Я надеюсь, что наши отношения с „Мерседесом“ будут крепнуть»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что все его мысли о будущем связаны только с немецкой командой. По словам британца, он хочет сделать «Мерседес» самой успешной компанией в «Формуле-1». Отметим, в начале сезона Хэмилтон заявлял, что ведет переговоры о продлении контракта с немецкой конюшней. Однако заключен ли новый договор, пока неизвестно.

— Мои надежды на будущее связаны с тем, что мы продолжим расти, добиваться новых успехов и двигаться только вперед. Разумеется, я надеюсь, что наши отношения будут крепнуть. Но я действительно хочу, чтобы наша команда поднялась на самый высокий уровень, — цитирует официальный сайт «Мерседеса» Хэмилтона. — Я хочу быть частью этого проекта, цель которого — сделать «Мерседес» самой успешной командой в истории «Формулы-1». За годы моей карьеры я хочу добиться таких успехов, чтобы любому, кто захочет нас догнать, потребовалось бы на это очень много времени.

Действующий контракт британца истекает в конце 2018 года. Как ожидается, новое соглашение будет рассчитано на три сезона и принесет пилоту около 120 миллионов фунтов. Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В составе немецкой команды гонщик трижды становился чемпионом мира.