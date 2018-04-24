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Перес: «Форс Индия» в Баку всегда была конкурентоспособна
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Перес: «Форс Индия» в Баку всегда была конкурентоспособна 

Чемпионат.com 1 час назад
Мексиканский гонщик «Форс Индия» Серхио Перес рассказал о предстоящем Гран-при Азербайджана.
«У трассы в Баку уже есть определённая репутация, а у меня с ней связаны приятные воспоминания от 2016 года и подиума в Азербайджане. Мы в Баку всегда были конкурентоспособны и я вновь хочу набрать очки там в этом сезоне.
Первые гонки 2018 года прошли для меня не очень гладко. Мне не везло, особенно в Бахрейне, но таковы гонки. Гран-при Китая стал настоящим разочарованием, поскольку я потерял почти всё на первом же круге и больше не было шанса вернуться в очки. Темп «Форс Индия» был конкурентоспособным, к Шанхаю мы добились прогресса, но в день гонки болид просто не работал.
Прогресс, которого мы достигли с Гран-при Австралии, был заметен и я теперь более доволен балансом машины. Мы отыгрываемся и находимся на пути к нашим обычным позициям. Думаю, в Баку будет интересно, ведь трасса в Азербайджане — это про максимальную скорость и эффективность на торможениях. Я люблю вызов уличных трасс и получаю от гонки в Баку истинное удовольствие", — сказал Перес.
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