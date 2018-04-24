Как построить машину Формулы-1: экскурсия по базе «Торо Россо» в Фаэнце

Зачем на базе команды Формулы-1 морозилки и в какой цех запрещён доступ журналистам?

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки провёл небольшую виртуальную экскурсию по базе команды в Фаэнце — получившийся по итогам прогулки трёхминутный ролик затем появился в социальных сетях. База «Торо Россо» расположена в Фаэнце — там, где прежде располагался «Минарди», купленный «Ред Булл» для своей молодёжной программы. С тех пор комплекс Фаэнцы оброс ещё тремя зданиями, четвёртое — для работы на симуляторе — на подходе. Вот что рассказал Ки на экскурсии по базе команды.

Аэродинамика и геометрия

Разработка и создание машины Формулы-1 обычно занимает около полутора лет. Процесс начинается с того, что инженеры обсуждают новые идеи и пытаются понять, впишутся ли они в общую концепцию шасси. Далее идёт долгий и тщательный процесс отрисовки деталей и проектирования машины — на этом этапе инженерам помогают вычислительная гидродинамика и аэродинамические трубы.

И только когда техническая группа убедилась в правильности своих идей, команда приступает к созданию деталей и компонентов, заказывает подрядчикам дополнительные системы. Лишь после нескольких дней тестов, тысяч расчётов на основе новых данных и создании первой линейки обновлений эти машины выходят на старт первой гонки сезона. «Эти машины очень сложны с точки зрения интеграции различных систем. Подвеска, например, дополняет аэродинамику — и они сильно друг с другом связаны, — рассказывает Ки, входя в просторный опен-спейс с рядами рабочих столов. — Главное во всём, что мы делаем, — это аэродинамика, именно она определяет финальный облик автомобиля и его архитектуру».

«Здесь идёт разработка переднего антикрыла, — подходит Ки к одному из рабочих компьютеров. На мониторе изображена модель носового обтекателя. — Двухмерные модели обрабатываются и создают трёхмерные рендеры. Здесь важнейшую роль играет геометрия, которая позволяет собрать все инженерные находки воедино». «В этом отделе мы оцифровываем инженерные разработки в понятные компьютеру данные. Для этого необходима CAD-камера, а эти парни следят за тем, чтобы все инструкции для компьютера были прописаны корректно», — подходит к большому окну у другого офиса Ки. Эти офисы ничем не отличаются от любых других, кроме того, что именно здесь придумываются и разрабатываются самые сложные автомобили в мире. Но сердце базы — цех, а не офисы. Именно туда и идёт Ки.

«На нижнем этаже располагается цех. Здесь мы самостоятельно можем изготавливать некоторые металлические детали, формы для создания карбоновых компонентов, а также ряд необходимых нам инструментов, — поясняет Ки в светлом просторном помещении с высокими потолками. — Автомобиль Формулы-1 должен сочетать в себе огромное количество деталей и нюансов, так, в прошлом году мы произвели здесь 77 тысяч отдельных деталей и запасных частей. Это довольно большое помещение, поскольку механикам необходимо место, чтобы создавать большие детали, например, днище или шасси».

Далее Ки ведёт группу к большому застеклённому помещению, сотрудники которого облачены в белые халаты, а на головах — шапочки. Это отдел работы с карбоном, здесь стоят морозилки. «Углеволокно хранится в морозилке — только так можно сохранить его свойства, — поясняет технический директор. — Когда карбон запекается, он становится невероятно лёгким, прочным и очень-очень сильным материалом — поэтому мы его и используем».

Потом Ки сворачивает к помещению с несколькими гигантскими бочками размером с небольшие подлодки — это автоклавы, в которых под огромным давлением в условиях полной герметичности из карбона выпекаются детали. «Такие размеры нужны, чтобы создать внутри необходимый уровень давления», — объясняет инженер. «После создания деталей нам необходимо проверить их в чистой обстановке: это контроль качества, — говорит Ки по пути в стерильный зал, в котором куда более спокойная обстановка и меньшее число сотрудников. — Здесь проверяются все детали. В данный момент тут колёсный диск, и компьютер должен тщательно проверить точность всех размеров. Детали также проверяются на целостность, проводится оценка надёжности неразрушающими методами, которые позволяют установить структурную прочность компонента, который уже использовался».

Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Торо Россо».

Контроль качества и сборка

«Когда компонент прошёл контроль качества, он либо устанавливается на автомобиль, либо собирается для чего-то другого, — продолжает Ки, направляясь в цех сборки. — Машина собирается здесь, так что здесь мы снимать не будем, а то не дай бог в кадр попадут элементы кузова. Но я вижу, там всё в порядке — это хорошо». «И в конце концов у вас есть машина!» — торжествующе заключает Ки.

На протяжении всего сезона команды дорабатывают свои автомобили, и, таким образом, на старт финальной гонки выходят болиды, первые наброски которых появились ещё два с половиной года назад. И к этому моменту последние проверки проходит новая машина, которой через пару месяцев предстоят свои зимние тесты.