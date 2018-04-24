Окон: с каждой гонкой болид становится лучше

Французский гонщик «Форс Индия» Эстебан Окон рассказал о предстоящем Гран-при Азербайджана.

«В Баку проходит отличный этап. Это быстрая трасса с самой длинной прямой во всём календаре, что весьма необычно по меркам уличных трасс. В прошлом году именно в Азербайджане прошла самая интересная с точки зрения болельщиков гонка. Я люблю атмосферу уличных Гран-при.

В прошлом году моя первая гонка в Баку выдалась весьма насыщенной — многое произошло в Гран-при, и мы, безусловно, упустили некоторые возможности. Но мы были конкурентоспособны, и я надеюсь, что так же будет и в этот раз. Если на стартовой прямой попасть в слипстрим, то можно получить огромное преимущество в скорости, а бороться можно сразу четырьмя машинами бок о бок. Такое в Формуле-1 увидишь нечасто, и это очень захватывающая ситуация. В Баку много возможностей для обгона, что оставляет шансы отыграться даже при старте из глубины пелотона.

Для «Форс Индия» Баку, безусловно, является отличным шансом на очки. С каждой гонкой болид становится лучше, и я вижу, как вся команда усердно трудится, чтобы добиться прогресса. На каждый этап мы привозим обновления, и то же самое будет в Азербайджане. Сезон только начался, и если мы сможем раскрыть истинный потенциал машины, то получим возможность бороться за лидерство в средней группе", — сказал Окон.