Ещё
Окон: с каждой гонкой болид становится лучше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Окон: с каждой гонкой болид становится лучше 

Чемпионат.com 2 часа назад
Французский гонщик «Форс Индия» Эстебан Окон рассказал о предстоящем Гран-при Азербайджана.
«В Баку проходит отличный этап. Это быстрая трасса с самой длинной прямой во всём календаре, что весьма необычно по меркам уличных трасс. В прошлом году именно в Азербайджане прошла самая интересная с точки зрения болельщиков гонка. Я люблю атмосферу уличных Гран-при.
В прошлом году моя первая гонка в Баку выдалась весьма насыщенной — многое произошло в Гран-при, и мы, безусловно, упустили некоторые возможности. Но мы были конкурентоспособны, и я надеюсь, что так же будет и в этот раз. Если на стартовой прямой попасть в слипстрим, то можно получить огромное преимущество в скорости, а бороться можно сразу четырьмя машинами бок о бок. Такое в Формуле-1 увидишь нечасто, и это очень захватывающая ситуация. В Баку много возможностей для обгона, что оставляет шансы отыграться даже при старте из глубины пелотона.
Для «Форс Индия» Баку, безусловно, является отличным шансом на очки. С каждой гонкой болид становится лучше, и я вижу, как вся команда усердно трудится, чтобы добиться прогресса. На каждый этап мы привозим обновления, и то же самое будет в Азербайджане. Сезон только начался, и если мы сможем раскрыть истинный потенциал машины, то получим возможность бороться за лидерство в средней группе", — сказал Окон.
Чемпионат.com: последние новости
Появились первые фотографии с тестов Квята с «Феррари» Хартли: в Азербайджане трасса очень похожа на моё любимое Макао Шарапова прокатилась с бывшим пилотом Формулы-1 Уэббером на «Порше». Видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин зажигает в Казахстане15
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио4
Липницкая удивила откровенным фото4
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Шарапова пожаловалась на проблемы со здоровьем4
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение