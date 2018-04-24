Хартли: в Азербайджане трасса очень похожа на моё любимое Макао

Новозеландский гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли поделился мнением о предстоящем Гран-при Азербайджана.

«Я всегда с нетерпением жду этапов на новых для меня трассах. Не знаю, на скольких автодромах я гонялся за всю свою карьеру, но всегда рад открывать для себя новые. Трасса в Баку кажется мне уникальной, поскольку это уличный автодром со множеством интересных поворотов, не оставляющих места для ошибки, — это мне очень нравится, как, думаю, и другим пилотам, поскольку мы все в одной ситуации. Во время работы на симуляторе мне показалось, что в Азербайджане трасса очень похожа на моё любимое Макао. Думаю, гонка в Баку доставит мне наслаждение, и я с нетерпением жду четвёртый этап сезона-2018.

Помимо работы на симуляторе и изучения видеозаписей с прошлых гонок я буду серьёзно работать на трассе — постараюсь сделать так, чтобы после 10 кругов уже начать работу над скоростью. Большая часть работы на симуляторе во многом ориентирована на инженеров, которые ищут настройки для болида, а остальная часть — для пилотов, которые учат трассу. Очевидно, что в реальности можно отыграть ещё несколько десятых секунды, узнав о характере трассы, поняв погоду. Но когда вы за свою карьеру гонялись на сотне трасс, то всегда пользуетесь имеющимся опытом для изучения нового автодрома. Конечно, симулятор достаточно близок к реальности, но всё равно не способен показать трассу, как она есть на самом деле. С этой точки зрения полезно смотреть видео с предыдущих гонок. С нетерпением жду нашей прогулки по трассе в Баку в четверг», — сказал Хартли.