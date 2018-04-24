Пилоты «Формулы-1» оценили трассу в Баку

Сильнейшие пилоты «Формулы-1» оценили трассу в Баку — в предстоящие выходные в столице Азербайджана пройдет этап знаменитой гоночной серии, передает телеканал «МИР 24».

Трасса извилистая, петляющая — если гонщик хоть немного зазевается, то мгновенно вылетит с автодрома. Другая особенность трассы — в аэродинамике. Поскольку она сильно продувается ветрами, на поворотах болид бросает из стороны в сторону. Механикам команд предстоит поломать голову над тем, как соблюсти нужный баланс.

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