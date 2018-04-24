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Пилоты «Формулы-1» оценили трассу в Баку
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Пилоты «Формулы-1» оценили трассу в Баку 

Мир24 2 часа назад
Сильнейшие пилоты «Формулы-1» оценили трассу в Баку — в предстоящие выходные в столице Азербайджана пройдет этап знаменитой гоночной серии, передает телеканал «МИР 24».
Трасса извилистая, петляющая — если гонщик хоть немного зазевается, то мгновенно вылетит с автодрома. Другая особенность трассы — в аэродинамике. Поскольку она сильно продувается ветрами, на поворотах болид бросает из стороны в сторону. Механикам команд предстоит поломать голову над тем, как соблюсти нужный баланс.
Гран-при Азербайджана пройдет в истории «Формулы-1» в третий раз. В 2016 году победил немец Нико Росберг, в прошлом году — австралиец Даниэль Риккардо. Отметим, что в этот раз в Баку выступит россиянин Сергей Сироткин.
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