Тото Вольфф: «В этом сезоне команды участвуют в потрясающей битве»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что за победу в Кубке конструкторов в этом сезоне кроме его команды борются еще «Ред Булл» и "Феррари" . По словам Вольффа, никто не знает, кто выйдет победителем из этого противостояния.

— В «Ред Булле» и «Феррари» делают все возможное, чтобы опередить нас. Команды, гонщики и техника работают на самом высоком уровне. Не всем по душе подобный вызов, но нам это нравится, — цитирует официальный сайт «Мерседеса» Вольффа. — Каждый сотрудник команды выбрал работу в «Формуле-1» ради таких моментов. Мы все участвуем в потрясающей битве, результат которой никто не может предсказать.

После трех гонок этого сезона «Мерседес» набрал 85 очков и занимает первую строчку в Кубке конструкторов. Следом расположились «Феррари» (84) и «Ред Булл» (55).

Следующий этап — «Гран-при Азербайджана» пройдет в Баку в эти выходные.