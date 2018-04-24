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Тото Вольфф: «В этом сезоне команды участвуют в потрясающей битве»
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Тото Вольфф: «В этом сезоне команды участвуют в потрясающей битве» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: f1report.ru
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что за победу в Кубке конструкторов в этом сезоне кроме его команды борются еще «Ред Булл» и "Феррари". По словам Вольффа, никто не знает, кто выйдет победителем из этого противостояния.
— В «Ред Булле» и «Феррари» делают все возможное, чтобы опередить нас. Команды, гонщики и техника работают на самом высоком уровне. Не всем по душе подобный вызов, но нам это нравится, — цитирует официальный сайт «Мерседеса» Вольффа. — Каждый сотрудник команды выбрал работу в «Формуле-1» ради таких моментов. Мы все участвуем в потрясающей битве, результат которой никто не может предсказать.
После трех гонок этого сезона «Мерседес» набрал 85 очков и занимает первую строчку в Кубке конструкторов. Следом расположились «Феррари» (84) и «Ред Булл» (55).
Следующий этап — «Гран-при Азербайджана» пройдет в Баку в эти выходные.
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