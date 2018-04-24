Маллья: в Баку «Форс Индия» настроена вернуться в очки

Индийский бизнесмен Виджай Маллья , владеющий командой Формулы-1 «Форс Индия», рассказал о предстоящем Гран-при Азербайджана.

«Баку будет для нас важным уик-эндом, потому что мы настроены вернуться в очки. Первые этапы сезона-2018 не принесли того результата, которого мы ждали, из-за обстоятельств, сыгравших против нас. Пилоты попали на первом круге в инциденты в Бахрейне и Китае, что помешало показать истинный потенциал. В середине пелотона идёт плотная борьба и очень сложно отыграться, если в начале гонки у вас проблемы. Но мы показали прогресс с самой первой гонки и на двух последних этапах вышли в финал квалификации», — сказал Маллья.