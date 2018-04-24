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Маллья: в Баку «Форс Индия» настроена вернуться в очки
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Маллья: в Баку «Форс Индия» настроена вернуться в очки 

Чемпионат.com 2 часа назад
Индийский бизнесмен Виджай Маллья, владеющий командой Формулы-1 «Форс Индия», рассказал о предстоящем Гран-при Азербайджана.
«Баку будет для нас важным уик-эндом, потому что мы настроены вернуться в очки. Первые этапы сезона-2018 не принесли того результата, которого мы ждали, из-за обстоятельств, сыгравших против нас. Пилоты попали на первом круге в инциденты в Бахрейне и Китае, что помешало показать истинный потенциал. В середине пелотона идёт плотная борьба и очень сложно отыграться, если в начале гонки у вас проблемы. Но мы показали прогресс с самой первой гонки и на двух последних этапах вышли в финал квалификации», — сказал Маллья.
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